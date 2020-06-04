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2020-06-04 الإمارات تسجل 571 إصابة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 571 حالة إصابة جديدة بيفيروس كورونا المستجد, ليصل إجمالي عدد المصابين 36,359 حالة إصابة. وأوضحت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، تسجيل 427 حالة شفاء جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 19,153 حالة. Advertisements وأشارت الضحاك إلى أنه تم رصد حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد حالات الوفيات 270 حالة.



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