2020-06-04

الداخلية: إبعاد المقيم نهائيًّا إذا تعمد مخالفة بروتوكولات الوقاية من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية أن العقوبة المقررة على من يتعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من فيروس كورونا المستجد تشمل إبعاد المخالف إذا كان من المقيمين في المملكة.

وأوضحت أن العقوبة تبدأ بغرامة 1000 ريال في المرة الأولى، وتضاعَف في حال التكرار، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تشمل:

– عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

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– عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

– رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.

– عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية)، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات).

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