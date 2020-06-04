، وثيقة مسربة في جريمة "فلويد": رجال الشرطة يواجهون حكمًا بالسجن 40 عامًا ،

- 1/2
- 2/2
كشفت وثيقة مسربة من الادعاء العام في ولاية مينسوتا الأمريكية، التي شهدت مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة الشهر الماضي، أن المتهمين (رجال الشرطة) قد يواجهون السجن لـ 40 عامًا بتهم عدة، منها المساعدة والتحريض والقتل من الدرجة الثانية.
وفي التفاصيل، أوضحت تقارير أمريكية أن السلطات الأمنية تلقت مذكرات توقيف بحق رجال الشرطة الثلاثة الآخرين، وهم: توماس لين وجيه ألكسندر وثاو؛ وذلك بتهم المساعدة والتحريض، إلى جانب تعمدهم منع الرؤية عن المارة حين كان المتهم الرئيسي - وهو الضابط إيريك شوفن - يقوم بالضغط بجسده على عنق المجني عليه جورج فلويد.
وكان القضاء الأمريكي قد أعاد يوم الأربعاء تصنيف "وفاة جورج فلويد كجريمة قتل من الدرجة الثانية"، بعدما صنفها سابقًا من الدرجة الثالثة (أي قتل غير متعمد)؛ وهو ما أثار غضب الشارع المتظاهر احتجاجًا على العنف والعنصرية.
وأعلن المدعي العام لولاية مينيسوتا إصدار مذكرات توقيف بحق الشرطيين الثلاثة الذين كانوا يرافقون الضابط إيريك شوفن المتورط مباشرة في الجريمة.
وثيقة مسربة في جريمة "فلويد": رجال الشرطة يواجهون حكمًا بالسجن 40 عامًاخالد علي الخليج 365 2020-06-03
كشفت وثيقة مسربة من الادعاء العام في ولاية مينسوتا الأمريكية، التي شهدت مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة الشهر الماضي، أن المتهمين (رجال الشرطة) قد يواجهون السجن لـ 40 عامًا بتهم عدة، منها المساعدة والتحريض والقتل من الدرجة الثانية.
وفي التفاصيل، أوضحت تقارير أمريكية أن السلطات الأمنية تلقت مذكرات توقيف بحق رجال الشرطة الثلاثة الآخرين، وهم: توماس لين وجيه ألكسندر وثاو؛ وذلك بتهم المساعدة والتحريض، إلى جانب تعمدهم منع الرؤية عن المارة حين كان المتهم الرئيسي - وهو الضابط إيريك شوفن - يقوم بالضغط بجسده على عنق المجني عليه جورج فلويد.
وكان القضاء الأمريكي قد أعاد يوم الأربعاء تصنيف "وفاة جورج فلويد كجريمة قتل من الدرجة الثانية"، بعدما صنفها سابقًا من الدرجة الثالثة (أي قتل غير متعمد)؛ وهو ما أثار غضب الشارع المتظاهر احتجاجًا على العنف والعنصرية.
وأعلن المدعي العام لولاية مينيسوتا إصدار مذكرات توقيف بحق الشرطيين الثلاثة الذين كانوا يرافقون الضابط إيريك شوفن المتورط مباشرة في الجريمة.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:55 PM
القضاء الأمريكي أعاد تصنيفها كـ"جريمة قتل" من الدرجة الثانية
كشفت وثيقة مسربة من الادعاء العام في ولاية مينسوتا الأمريكية، التي شهدت مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة الشهر الماضي، أن المتهمين (رجال الشرطة) قد يواجهون السجن لـ 40 عامًا بتهم عدة، منها المساعدة والتحريض والقتل من الدرجة الثانية.
وفي التفاصيل، أوضحت تقارير أمريكية أن السلطات الأمنية تلقت مذكرات توقيف بحق رجال الشرطة الثلاثة الآخرين، وهم: توماس لين وجيه ألكسندر وثاو؛ وذلك بتهم المساعدة والتحريض، إلى جانب تعمدهم منع الرؤية عن المارة حين كان المتهم الرئيسي - وهو الضابط إيريك شوفن - يقوم بالضغط بجسده على عنق المجني عليه جورج فلويد.
وكان القضاء الأمريكي قد أعاد يوم الأربعاء تصنيف "وفاة جورج فلويد كجريمة قتل من الدرجة الثانية"، بعدما صنفها سابقًا من الدرجة الثالثة (أي قتل غير متعمد)؛ وهو ما أثار غضب الشارع المتظاهر احتجاجًا على العنف والعنصرية.
وأعلن المدعي العام لولاية مينيسوتا إصدار مذكرات توقيف بحق الشرطيين الثلاثة الذين كانوا يرافقون الضابط إيريك شوفن المتورط مباشرة في الجريمة.
، وثيقة مسربة في جريمة "فلويد": رجال الشرطة يواجهون حكمًا بالسجن 40 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة مسربة في جريمة "فلويد": رجال الشرطة يواجهون حكمًا بالسجن 40 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.