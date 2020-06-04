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أعفت صحة الطائف رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية من منصبه، كما عاقبت ثمانية موظفين بالقسم نفسه بالحسم، بعد انتهاء مجريات التحقيق معهم، وذلك بعد أن أحضرَ رئيس القسم "وجبة معايدة" كانت عبارة عن ذبيحة، اجتمعوا عليها دون أن ينسوا زميلاتهم من الموظفات بالقسم نفسه، مُخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات خصوصًا بمقرات العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي لصحة الطائف، مدير العلاقات، عبدالهادي الربيعي أن مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم، ومعاقبة 8 آخرين، بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 01:29 AM
الربيعي لـ"الخليج 365": خالفوا التعليمات الاحترازية والضوابط النظامية بمقرات العمل
أعفت صحة الطائف رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية من منصبه، كما عاقبت ثمانية موظفين بالقسم نفسه بالحسم، بعد انتهاء مجريات التحقيق معهم، وذلك بعد أن أحضرَ رئيس القسم "وجبة معايدة" كانت عبارة عن ذبيحة، اجتمعوا عليها دون أن ينسوا زميلاتهم من الموظفات بالقسم نفسه، مُخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات خصوصًا بمقرات العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي لصحة الطائف، مدير العلاقات، عبدالهادي الربيعي أن مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم، ومعاقبة 8 آخرين، بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.
، "وجبة معايدة" تُعفي رئيس قسم وتعاقب 8 من موظفيه في مستشفى بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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