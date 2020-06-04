شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يحذر قائدي المركبات من " البوارح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السفر في الطرق الرابطة بين الرياض والشرقية ودول الخليج في الأيام المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع نشاط البوارح، حيث ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، ما يتسبب في تدني الرؤية.
وتؤثر رياح البوارح على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وتمتد لمنطقة الرياض في شهري يونيو ويوليو وآواخر شهر مايو من كل عام؛ وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.
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