شكرا لمتابعة خبر عن الاشتباه في إصابة إمام مسجد في الدمام بكورونا تثير الذعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ، عن إغلاق أحد المساجد بمدينة الدمام بعد الاشتباه بإصابة إمام المسجد بفيروس أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ، عن إغلاق أحد المساجد بمدينة الدمام بعد الاشتباه بإصابة إمام المسجد بفيروس كورونا وحرص الإمام على إبلاغ المصلين عن طريق رسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب بالاشتباه بإصابته بالفيروس وتم إبلاغ فرع الوزارة التي اتخذت قراراً بإغلاق المسجد فوراً ، وكذلك إيقاف المؤذن حتى ظهور نتيجة فحص الإمام .

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