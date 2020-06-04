شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقاطع نادرة لملوك المملكة مع الخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): جمع فيديو عدد من المقاطع النادرة لملوك المملكة وهم يركبون الخيول في مشاهد جميلة. جمع فيديو عدد من المقاطع النادرة لملوك المملكة وهم يركبون الخيول في مشاهد جميلة. وتضمن الفيديو مشاهد لكل من : "المؤسس الملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله، وحفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مقاطع نادرة لملوك المملكة مع الخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.