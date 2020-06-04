جامعة أم القرى تُعلن الجدول الزمني لإجراءات قبول العام التعليمي الجديد

خاص ببرامج الدراسات العليا غير المدفوعة..
أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة. للعام الجامعي 1442هـ.
وأوضحت الجامعة، في بيان الجدول الزمني لإجراءات القبول، على النحو التالي:
فتح بوابة القبول الموحد، خلال الفترة من أمس الثلاثاء إلى غد الخميس، وتدقيق الوثائق من جانب الأقسام حتى السبت 20/6/2020، وعرض نتائج التدقيق يوم الأحد التالي.
ولفتت الجامعة إلى مراجعة نتائج التدقيق من قبل الطلبة خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الترشيح يوم 2 يوليو المقبل، وسيتم تأكيد الترشيح خلال الفترة من 2/7 إلى 6/7 المقبل.
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