ضبط 22 مليون كمامة مخزّنة والتجارة تطرحها للمستهلكين بأسعار عادلة

تمكَّنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، من ضبط 22 مليون كمامة مخزنة، وتحرير 825 مخالفة مغالاة في أسعار بيعها، خلال الفترة القليلة الماضية.

جاء ذلك، في بيان لوزارة التجارة، أكدت خلاله أن الفرق الرقابية قامت بإصدار غرامات فورية على المخالفين، الذين استغلوا أزمة جائحة «كورونا المستجد» لرفع الأسعار، فيما أعادت الوزارة طرحها بأسعار عادلة.

وأوضحت الوزارة، أن منطقة الرياض تصدّرت القائمة بنحو 194 مخالفة، بنسبة 24%، تلتها منطقة مكة المكرمة، بواقع 167 مخالفة، وتم ضبط 46 مخالفة في منطقة القصيم، وسجلت منطقة المدينة المنورة 57 مخالفة، تلتها جازان بـ53 مخالفة، ثم عسير بواقع 43 مخالفة، وحائل 42، والجوف 27، ونجران 23، بالإضافة إلى ضبط 19 مخالفة في الباحة، و18 في تبوك، وأخيرًا 16 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة، أنها ضبط خلال الفترة الماضية 22 مليون كمامة مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة، وقامت بإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلك، ولفتت إلى وجود تعاون وتنسيق مباشر مع وزارة الصحة، و«هيئة الغذاء والدواء»؛ لضمان وفرة المنتجات الطبية خصوصًا الكمامات، وضبط أي ممارسات سلبية أو احتكارية لرفع الأسعار.