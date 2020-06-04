المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا في كابول

أدى إلى سقوط قتلى وجرحى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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