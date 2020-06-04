، "الحصيني" لـ"قائدي المركبات" : احذروا من رياح "البوارح" في الأيام المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشد أمانات المدن بأخذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تجمعات الرمال المتوقعة

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، رياحاً وأتربة على العراق والكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة وشرق وجنوب الرياض، قد يصل تأثيرها إلى منطقة نجران وحتى شرق الباحة وعسير، حيث تبدأ الحالة يوم الخميس الموافق 12 شوال 1441هـ وتستمر الحالة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين.

وفي التفاصيل، طالب "الحصيني" قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السفر في الطرق الرابطة بين الرياض والشرقية ودول الخليج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشاط البوارح، حيث ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، ما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

وأوضح الحصيني في تصريحٍ لـ "الخليج 365" أن "البوارح" هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحياناً تمتد لمنطقة الرياض خاصةً شرقها في فصل الصيف خاصةً في شهري يونيو ويوليو وآواخر شهر مايو من كل عام؛ وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

وتوقع أن تكون العراق، والكويت، والشرقية، والحدود الإماراتية، والقطرية، والسعودية، وطرق الرياض الشرقية تحت وطأة الرياح الشمالية النشطة المثيرة للغبار، حيث يحدث تطاير للرمال خلال الأيام المذكورة

وناشد أمانات المدن في المناطق أو من يقوم مقامها وضع الاحتياطات اللازمة للتقليل من تجمعات الرمال المتوقعة في الطرقات

وتوقع "الحصيني" أيضاً أن تتأثر أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة خاصةً المرتفعات منها- إن شاء الله - بأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وأن تمتد إلى جنوب وجنوب شرق المدينة.