، نجاح عملية معقدة لطفل عمره 3 سنوات في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق طبي مكون من الدكتور أشرف سليمان والدكتور حازم السفياني في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إجراء عملية جراحية معقدة لطفل عمره ثلاث سنوات.

تمثلت العملية في انعكاس لوضع "القضيب وكيس الصفن"، وهي من الحالات غير الشائعة، حيث أجريت العملية على مرحلتين، المرحلة الأولى لتصليح الانعكاس وترقيع مجرى البول باستخدام الغشاء المبطن للفم، والمرحلة الثانية تمت بعد ستة شهور بعمل مجرى بول جديد باستخدام الترقيع السابق.

ويُعد مجمع الملك فيصل بالطائف أكبر مجمع حيث يضم 800 سرير، منها 300 للنساء والولادة، كما يضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية.