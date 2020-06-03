شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين تورطا بتحويل 1.4 مليون ريال لجهات مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على شخصين تورطا بتحويل أكثر من 1400000 ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة ( في العقد الخامس من العمر ) تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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