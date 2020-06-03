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حقوق الإنسان تتفاعل مع مقطع لشخص يطعم الرمال لطفل رضيع

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2020-06-04

حقوق الإنسان تتفاعل مع مقطع لشخص يطعم الرمال لطفل رضيع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة ضد محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.

وقالت الهيئة، وفقًا لـ”الإخبارية”: إن هذه التدابير تأتي بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وشددت الهيئة على أن حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع.

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وظهر أحد الأشخاص في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل وهو يطعم طفلًا رضيعًا حبات الرمل، بعد دفن نصف جسده في الرمال، لينهال الطفل على الرمال ليأكلها من شدة الجوع.

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