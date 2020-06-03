بالفيديو.. الخارجية: لم نلزم المواطنين بالعودة من الخارج

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، أحمد الطويان: إن خدمة عودة المواطنين من الخارج ليست إجبارية ولا إلزام عليهم، وتفتح المملكة المجال للمتقدم للعودة، إذا رغب في ذلك، وتقوم السفارات برعاية المواطنين في البلد الذي هم فيه.

وأضاف الطويان، في لقائه عن بعد عبر برنامج “مجمل القول” على قناة السعودية، أن كل من سجل اسمه في منصة العودة للمملكة سيعود بإذن الله.

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وأضاف الطويان: “هناك أعداد قليلة في بعض المحطات يتم تجميعهم في نقطة انطلاق واحدة، وقد يكونون في 3 بلدان”.

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