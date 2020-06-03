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شكرا لقرائتكم 116.04 مليار ريال مساعدات إنسانية وتنموية قدمتها السعودية للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
116.04 مليار ريال مساعدات إنسانية وتنموية قدمتها السعودية للعالم
متابعات الخليج 365 - نورة بن سفران - الرياض
كشفت منصة المساعدات السعودية التابعة لـ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، على شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في أرجاء العالم.
وقد دشن المنصة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عند افتتاحه منتدى الرياض الدولي الإنساني في 10/ 6/ 1439هـ الموافق 26/ 2/ 2018م, لنفصح عن مساعداتنا للدول ومعوناتنا للمنظمات كمنهج سعودي جديد، فيه مزيد من الشفافية لإبراز كون المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات.
وجاءت اليمن كأعلى الدول المستفيدة بحجم 665 مشروعًا، بتكلفة 8,316,694,125، تليها مصر بـ52 مشروعًا بتكلفة: 2,267,529,559، تليها فلسطين بـ215 مشروعًا بتكلفة: 2,059,005,465، وفي المركز الرابع جاءت السودان بـ74 مشروعًا، بتكلفة: 1,477,695,610، وفي المرتبة الخامسة جاءت تونس بـ40 مشروعًا بتكلفة: 1,180,225,690.
يذكر أن مساعدات المملكة العربية السعودية هي نقدية وعينية تقدم في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية. كما تشتمل بيانات المساعدات مبالغ مدفوعة والتزامات مالية تدفع لاحقًا.
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