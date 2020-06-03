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الأمن القومي الأميركي: الحوثيون يهاجمون المملكة بطائرات متفجرة قدمتها لهم إيران

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2020-06-03

الأمن القومي الأميركي: الحوثيون يهاجمون المملكة بطائرات متفجرة قدمتها لهم إيران

حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع

متابعات الخليج 365 - واس

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة العربية مؤتمر المانحين لمساعدة شعب اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقال المجلس في بيانٍ نشره على موقعه الرسمي اليوم: “بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة، قدمتها لهم إيران”.
وشدد المجلس على أنه حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن.

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