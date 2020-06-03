السعودية .. “الشورى” يطالب بتخفيض تذاكر كبار السن وذوي الإعاقة.. وخطة لخصخصة الطيران

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 3 يونيو 2020 11:13 مساءً - ‏19 دقيقة مضت أخبار السعودية 20 زيارة

دعا مجلس الشورى في قرار له، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للطيران إلى تحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات التي تقوم بتنفيذها، وذلك باعتماد سياسة ترسية كامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.

كما طالب بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.