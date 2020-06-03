، مدير تعليم القريات يتفقد عمل وإنجاز "المتوسط 4" و"الثانوية"9 ،

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تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أعمال الترميم والتأهيل بالمتوسطة الرابعة والثانوية التاسعة وذلك للاطلاع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة عليها.
وتجول "الثبيتي" بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد فرحان السراح حول مستوى الإنجاز بالمباني، كما التقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.
وفي ختام الزيارة، شكر مدير تعليم القريات القائمين على هذه الأعمال ولحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً عليهم أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.
مدير تعليم القريات يتفقد عمل وإنجاز "المتوسط 4" و"الثانوية"9عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2020-06-03
تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أعمال الترميم والتأهيل بالمتوسطة الرابعة والثانوية التاسعة وذلك للاطلاع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة عليها.
وتجول "الثبيتي" بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد فرحان السراح حول مستوى الإنجاز بالمباني، كما التقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.
وفي ختام الزيارة، شكر مدير تعليم القريات القائمين على هذه الأعمال ولحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً عليهم أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:22 PM
"الثبيتي" تابع سير العمل وأكد على أهمية جودة وسرعة الإنجاز
تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أعمال الترميم والتأهيل بالمتوسطة الرابعة والثانوية التاسعة وذلك للاطلاع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة عليها.
وتجول "الثبيتي" بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد فرحان السراح حول مستوى الإنجاز بالمباني، كما التقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.
وفي ختام الزيارة، شكر مدير تعليم القريات القائمين على هذه الأعمال ولحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً عليهم أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.
، مدير تعليم القريات يتفقد عمل وإنجاز "المتوسط 4" و"الثانوية"9 ،
المصدر : الخليج 365
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