، نائب "بلدي مكة" يحذِّر من شراء "حبحب على السكين": قد تنقل كورونا ،

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نصح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الدكتور أحمد باز، مرتادي أسواق الخضار والفواكه بتجنُّب شراء الحبحب بطريقة "حبحب على السكين"، لافتًا إلى أنها قد تكون سببًا في انتقال فيروس كورونا المستجد.
وقال "باز" في تصريح إلى "الخليج 365": "أنصح جميع مرتادي أسواق الخضار والفواكه بعدم شراء الحبحب الذي يتذوقه المشتري أولاً قبل شرائه، وهو ما يعرف بـ(حبحب على السكين)". مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب استخدام الآلة لأكثر من عميل، فضلاً عن الجوانب الصحية المتعلقة في اختباره، وجعله مكشوفًا؛ وهو ما يعرِّضه لأشعة الشمس والجراثيم.
وشدد على الشراء بدون إجراء اختبار تذوق "الحبحب"، لافتًا إلى أن الرقابة البلدية تمنع القائمين على أسواق الخضار والفواكه من استخدام واتباع هذه الطريقة حتى في حال طلب المشتري ذلك.
نائب "بلدي مكة" يحذِّر من شراء "حبحب على السكين": قد تنقل كوروناعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-03
نصح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الدكتور أحمد باز، مرتادي أسواق الخضار والفواكه بتجنُّب شراء الحبحب بطريقة "حبحب على السكين"، لافتًا إلى أنها قد تكون سببًا في انتقال فيروس كورونا المستجد.
وقال "باز" في تصريح إلى "الخليج 365": "أنصح جميع مرتادي أسواق الخضار والفواكه بعدم شراء الحبحب الذي يتذوقه المشتري أولاً قبل شرائه، وهو ما يعرف بـ(حبحب على السكين)". مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب استخدام الآلة لأكثر من عميل، فضلاً عن الجوانب الصحية المتعلقة في اختباره، وجعله مكشوفًا؛ وهو ما يعرِّضه لأشعة الشمس والجراثيم.
وشدد على الشراء بدون إجراء اختبار تذوق "الحبحب"، لافتًا إلى أن الرقابة البلدية تمنع القائمين على أسواق الخضار والفواكه من استخدام واتباع هذه الطريقة حتى في حال طلب المشتري ذلك.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:19 PM
قال: الرقابة البلدية تمنع القائمين على الأسواق من استخدام هذه الطريقة
نصح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الدكتور أحمد باز، مرتادي أسواق الخضار والفواكه بتجنُّب شراء الحبحب بطريقة "حبحب على السكين"، لافتًا إلى أنها قد تكون سببًا في انتقال فيروس كورونا المستجد.
وقال "باز" في تصريح إلى "الخليج 365": "أنصح جميع مرتادي أسواق الخضار والفواكه بعدم شراء الحبحب الذي يتذوقه المشتري أولاً قبل شرائه، وهو ما يعرف بـ(حبحب على السكين)". مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب استخدام الآلة لأكثر من عميل، فضلاً عن الجوانب الصحية المتعلقة في اختباره، وجعله مكشوفًا؛ وهو ما يعرِّضه لأشعة الشمس والجراثيم.
وشدد على الشراء بدون إجراء اختبار تذوق "الحبحب"، لافتًا إلى أن الرقابة البلدية تمنع القائمين على أسواق الخضار والفواكه من استخدام واتباع هذه الطريقة حتى في حال طلب المشتري ذلك.
، نائب "بلدي مكة" يحذِّر من شراء "حبحب على السكين": قد تنقل كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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