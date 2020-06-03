شكرا لمتابعة خبر عن الحربي: سوق السيارات المستعملة لدينا من أكثر الأسواق غشا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أحمد الحربي خبير في مجال السيارات إن سوق السيارات المستعملة لدينا من أكثر الأسواق غشاً، ويجب تدخل الجهات الرسمية لتنظيمه.

وأشار الحربي خلال حواره في برنامج ياهلا:" عمليات الغش لن يستطيع كشفها حتي من يقوم بفحص السيارة، مبينا:" صاحب المعرض من الممكن أن ينغش في سيارة اشتراها ".

وشدد الحربي، قائلا:" يجب على الجهات الرسمية مراقبة سوق السيارات المستعملة للقضاء على الغش"، مؤكدا على ضرورة مراقبة البيانات لكشف التلاعب في سوق السيارات.

وتابع أن السيارات التي تباع لبعض الشركات ترجع للسوق ويتم إصلاحها ويتم بيعها في المزادات والمعارض، موضحا أن الغش يهدد السلامة بسبب حجم الضرر التي تعرضت له السيارة، بالإضافة إلى القيمة المرتفعة لإصلاح السيارة بسبب تكاليف الصيانة المرتفعة جدا.