شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفلة تتعلم لغة الإشارة وتعايد الصم بطريقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت الطفلة رها السمحان تجربة تعلمها لغة الإشارة براً بوالدها، متحدثة عن معايدتها الصم بطريقتها.

ومن جهته، قال والد رها السمحان خلال اتصال هاتفي في برنامج " الراصد ":" علمتها الكلمات بلغة الإشارة منذ صغرها "، موضحا أن ابنته تتعلم في مدرسة دمج.

ولفت والد رها إلى أنه يعامل ابنته كأنها صديقته وليست ابنته فقط، مضيفا:" تعليم الأطفال سهل جدا لأنهم يفهمون بسرعة ولديهم خفة دم واعلمها منذ صغرها كي تكون علي وعي بلغة الإشارة ".

ومن جانبها، قالت رها إنها تحب التعلم من أجل الترجمة سواء لغة إشارة أو غيرها، كما تطرقت بالحديث معايدتها الصم بطريقتها من خلال أغنية محمد رمضان في العيد :" جئت إليكم أبشروا عاد العيد وعادت الأناشيد نرقص ونتصافح ونغني افتحوا الأبواب هيا هيا ".