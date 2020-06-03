شكرا لمتابعة خبر عن أبرز بنود الامتياز التجاري وحالات تعديل القيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التجارة، أبرز عناصر وثيقة الإفصاح في الامتياز التجاري وهي:

• معلومات مانح الامتياز ومجموعته، وخبرة العمل.

• مناطق وحصرية الامتياز، أحكام اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز وتجهيزه والمساعدة المقدمة من مانح الامتياز.

• معلومات أصحاب الامتياز الحاليين المشغلين لأعمال الامتياز.

• معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز.

• أحكام توريد السلع والخدمات لصاحب الامتياز.

• التسويق والإعلان.

وأشارت إلى أنه يجب على مانح الامتياز تقديم وثيقة الإفصاح لصاحب الامتياز قبل توقيع اتفاقية الامتياز بأربعة عشر يومًا.

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ويجب على مانح الامتياز أو يُقيد خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاقية، ويتم تعديل القيد في حالتين هما " تغيير أي من طرفي اتفاقية الامتياز، تغيير مدة اتفاقية الامتياز " .

وعن أبرز البنود فهي:

• أعمال الامتياز ووصفها، ومدة الاتفاقية ونطاقها الجغرافي.

• المقابل الذي يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز.

• التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

• مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.

• حقوق والتزامات الأطراف بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.

• التزامات الأطراف المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.