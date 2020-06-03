شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم صوم الدهر بسبب مرض النهام العصبي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم صوم الدهر بسبب مرض النهام العصبي. أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم صوم الدهر بسبب مرض النهام العصبي. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" الصوم دائما يسمي صوم الدهر "، مستشهدا بقول النبي صلي الله عليه وسلم:" لا صام من صام الأبد ". وأوضح الخثلان:" يجب على مريض النهام العصبي أن يصوم يوما ويفطر يوما واليوم الذي يفطر فيه يعتبر نفسه صائم "، مشددا:" لابد أن يكون لهم علاج وحل لهذه المشكلة عند الأطباء ".

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