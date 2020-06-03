شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: البعض يستحق العقاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، تهاون البعض واستهتارهم في تعليمات وزارة الصحة . انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، تهاون البعض واستهتارهم في تعليمات وزارة الصحة . وقال الأمير سطام: " تهاون واستهتار البعض في تعليمات وزارة الصحة سينعكس بشكل سلبي على الجميع وهذا فيه تهاون لأرواح الناس وأيضا يُضر المواطنون الملتزمون بالتعليمات وقد يكون سبباً في تأخير العودة النهائية أخر الشهر فيجب التبليغ عن هؤلاء للجهات المختصة لأنهم يستحقون العقاب وليكونوا عبرة لغيرهم " .

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