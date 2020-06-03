شكرا لمتابعة خبر عن غرامة تعمد عدم ارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وهي (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية ) وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.

وأفادت بأن المخالفة للمرة الأولى عقوبتها غرامة مالية تُقدر بـ 1000 ريال، وتضاعف في حال التكرار، أما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وللإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.