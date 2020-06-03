شكرا لمتابعة خبر عن غرامة تعمد عدم ارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت وزارة الداخلية، عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وهي (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية ) وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.
وأفادت بأن المخالفة للمرة الأولى عقوبتها غرامة مالية تُقدر بـ 1000 ريال، وتضاعف في حال التكرار، أما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
وللإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تعمد عدم ارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.