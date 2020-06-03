شاهد.. قصة صعود حارس أمن إلى رتبة "رسام عالمي"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روى عبدالله عبدالمحسن تفاصيل قصة صعوده لـحارس أمن إلى رتبة رسام عالمي، قائلا إن الموهبة بدأت من الطفولة وتطورت واستمرت معه حتى الآن. روى عبدالله عبدالمحسن تفاصيل قصة صعوده لـحارس أمن إلى رتبة رسام عالمي، قائلا إن الموهبة بدأت من الطفولة وتطورت واستمرت معه حتى الآن. وأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا ":" كنت أمارس هواية الرسم بيني وبين نفسي منذ الصغر "، موضحا:" أنواع الرسم الذي فضلته في المدرسة السرالية ورسم الطبيعة والخيال والفكرة والرسالة والمضمون ". وأوضح عبدالمحسن:" هذه المدرسة السرالية أقرب لي ولذلك حاولت التعمق فيها وحاولت انتقي المعلومات من الإنترنت ومواقع التواصل "، مبينا:" سبق لي وشاركت في أكثر من مسابقة ".

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