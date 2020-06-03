شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن عن 825 ريال غرامة فورية لمخالفات المغالاة في أسعار الكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشفت وزارة التجارة، عن تطبيق غرامة فورية تُقدر بـ 825 ريال لمخالفات المغالاة في أسعار الكمامات لمنشآت استغلت أزمة كورونا.
وأوضحت أنه تم ضبط 16 مخالفة في الحدود الشمالية، و27 مخالفة في الجوف، و18 في تبوك، و57 في المدينة المنورة، و167 في مكة المكرمة، و19 في الباحة، و43 في عسير، و53 في جازان، و23 في نجران، و102 في الشرقية، و194 في الرياض، و64 في القصيم، و42 في حائل.
كما تم ضبط 22 مليون كمام مخزن للبيع في السوق السوداء.
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