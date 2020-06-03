شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن من الجوف يتحدث عن تجربته في الحجر الصحي بمزرعته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

تحدث مواطن من الجوف عن تحربته في الحجر الصحي بمزرعة خضار وفواكه، قائلا إنه يقضي فترة الحجر المنزلي في المزرعة للحفاظ على حياته وحياة أسرته.

وأشار المواطن الذي يدعى عبدالعزيز الفالح إلى أنه التزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح المواطن خلال حواره في قناة السعودية:" انتقل مع العائلة للمزرعة ونلتزم بالتعليمات ونعد الطعام في المنزل "، مضيفت:" نعتمد علي الطبخ في البيت واسوي برجر لحم وكوكتيل عصير ".