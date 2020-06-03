شكرا لمتابعة خبر عن العلا تفتح أبوابها للسياح بدءًا من أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تستعد مدينة العلا إلى فتح أبوابها أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، خلال أكتوبر المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي للسياحة في العلا، أن المدينة ستستقبل عشّاق عراقة التاريخ وجمال الفنون وسحر الطبيعة، طوال العام ابتداءً من أكتوبر ٢٠٢٠، لتروي لهم بجمالها الأصيل قصة تاريخ بشري عاش على أرضها منذ آلاف السنين.

ويمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات، من خلال زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي هنـــــــــــــا .