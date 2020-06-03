بالفيديو.. أهم المعالم السياحية في المملكة التي تصلح للسياحة العائلية

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أوضحت المرشدة السياحية منى البلطان، أهم المعالم السياحية في المملكة التي تصلح للسياحة العائلية .
وأكدت خلال لقائها ببرنامج "ياهلا"، أن منطقة عسير ومحافظتها بها الكثير من الأماكن السياحية، والتي ستأخذ وقت طويل من السائح، إذ أنها تحتوي على آلاف المناظر الطبيعية والمتاحف.
وأضاف أن قرية رجال ألمع من أكثر المناطق جذبًا للسياح من ناحية التراث والتاريخ، والنماص وتنومة كذلك وبللحمر.
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