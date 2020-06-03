شكرا لمتابعة خبر عن حراس أمن لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من 3 أشهر يناشدون النظر في شكواهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشتكى حراس أمن تابعين لإحدى شركات الحراسات الأمنية الخاصة، من عدم تسلّم رواتبهم لمدة تزيد عن 3 أشهر، ما اضطر البعض إلى تقديم استقالاتهم.

وأوضح الحراس الذي يعملون في جامعة الملك سعود تحت مظلة إحدى الشركات، أن لديهم مسؤوليات مالية من إيجار وديون لا يستطيعوا تسديدها، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لأخذ مستحقاتهم من الجامعة.

وناشد الحراس، الجهات المعنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالنظر في شكواهم التي امتدت إلى أكثر من 3 شهور دون أي مبرر.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي تمر به معظم المؤسسات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقرارات الإغلاق التي لحقت به.