شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على مسن في شمط القصيم بعد أيام من تغيبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):عثر مواطن على مسن في قرية الشنط بعدما تاه في الصحراء عقب خروجه من منزله في 26 رمضان الماضي بإحدى المدن على بعد 330 كلم شرق القصيم.
وفي التفاصيل، وجه المواطن للتنزه بعد ظهر يوم الخميس الماضي بالقرب من قرية الشمط، حيث عثر بأحد الأودية على شخص مُلقى على الأرض، وبالوقوف عليه.
واتضح أنه مسن مُغمى عليه، فقدم الإسعافات الأولية له، حيث أبلغ شقيقه الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالنقرة غرب القصيم.
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