شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 33 مخالفة في بعض الأنشطة بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): نفذت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم 848 جولة رقابية و18 جولة مشتركة، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللاحترازية للحد من تفشي فيروس نفذت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم 848 جولة رقابية و18 جولة مشتركة، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وأسفرت الجولات عن رصد 33 مخالفة في الأنشطة المستثناة خلال ساعات الحظر، و14مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و5 مخالفات تكدس بمساكن العمالة. ونوهت الأمانة، في تقريرها، باستمرار عمليات التعقيم والإصحاح البيئي، وبلغ ما تم تطهيره وتعقيمه اليوم 1130 موقعًا.

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