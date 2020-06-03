خطوات بسيطة وسهلة لإنقاذ المصاب من ضربات الشمس (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أشارت هيئة الهلال الأحمر إلى خطوات بسيطة وسهلة لإنقاذ المصاب من ضربات الشمس. أشارت هيئة الهلال الأحمر إلى خطوات بسيطة وسهلة لإنقاذ المصاب من ضربات الشمس. وأوضحت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي عبر موقع تويتر:" التعرض للشمس بشكل مباشر وطويل من الممكن أن يسبب مخاطر مثل الإجهاد أو الإنهاك الحراري الذي يؤدي للإصابة بضربة شمس ". وأوضحت هيئة الهلال الأحمر:" عندما تجد مصاب بضربة شمس تقوم كمسعف تنقله في مكان مظلل وتساعده يتمدد وتخلع ملابسه وحاول ترفع أقدام المصاب وقدم له ماء فاتر وعرضه لمصدر هواء ".

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