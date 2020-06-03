النقل العام: التقديم لمبادرة «دعم العاملين في نقل الركاب» حتى منتصف يونيو الجاري

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، استمرار فترة التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في تطبيقات نقل الركاب، حتى تاريخ 15 يونيو الجاري.

قالت الهيئة، في بيان، إن المبادرة تهدف إلى استفادة السعوديين المتفرغين للعمل في تشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل، والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا عبر دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من وراتب السعوديين، ولمدة 3 شهور.

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واشترطت الهيئة أن يكون الفرد المدعوم سبق له أن عمل بمقدار دوام كامل، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وألا يكون الفرد المدعوم يعمل بوظيفة أخرى، ومتفرغًا للعمل في النشاط.

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