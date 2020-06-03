استئناف العمل بفرع «الموارد البشرية» بالرياض وفق البروتوكولات

يشهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والمكاتب والمراكز والدور والوحدات التابعة له، بداية العودة التدريجية لـمنسوبيه من الجنسين.

جاء ذلك، بعد الرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة خلال الشهرين الماضيين؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستأنف الموظفون والموظفات أعمالهم، وسط بروتوكولات وقائية وتنظيمات معتمدة في جميع مقار العمل، والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الموصى بها من الجهات الصحية، مثل قياس الحرارة، وتوزيع الكمامات والمعقمات اليدوية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المتكرر للمكاتب والممرات والمصاعد والمصليات، بالإضافة إلى تصميم وتوزيع اللوحات والشاشات الإرشادية، وتطبيق الحد الأدنى من الأعداد في حضور الاجتماعات.

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وأوضح المدير العام لفرع الموارد والتنمية بالرياض علي العجمي، أن جميع إدارات الفروع الإيوائية والمكاتب والوحدات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، اعتمدت تطبيق خطة العودة التدريجية وفق النسب المحددة، مع تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف، وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها؛ حفاظًا على سلامة المنسوبين من الجنسين، ولضمان عودة آمنة لهم.

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