الأمن القومي الأمريكي: السعودية تستضيف مانحي اليمن فيما يعرقل الحوثيون المساعدات

أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي، بتنظيم المملكة العربية السعودية، مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة.

وقال المجلس إن السعودية تستضيف مانحي اليمن فيما الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات، وفق «قناة العربية».

وحضر فعاليات مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م في مدينة الرياض، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، ورأس وفد المملكة في المؤتمر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ما يزيد على 126 جهة منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية.

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قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية، قدّمت وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، فضلًا عن تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريًّا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.

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