بالصور.. إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط في حي السلامة بمكة

في إطار التطوير المستمر

بدأت إمارة منطقة مكة؛ بمشاركة الجهات المعنية، إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط بحي السلامة الشعبي. وقالت الإمارة، عبر تويتر، إنها بدأت في إزالة مبانٍ شعبية وآيلة للسقوط في حي السلامة الشعبي (شارع حراء)؛ بمشاركة عدة جهات، لافتة إلى أن هذا يأتي تمهيدًا للتطوير، ومعالجة المخاطر التي تُشكلها مثل هذه المباني على السكان. اقرأ أيضًا: أمانة مكة تُزيل 70 ألف متر مربع من الحظائر المخالفة بوادي «فج الحرمان»



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