الحصيني يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة والرمال في عددٍ من مناطق المملكة

توقَّع الباحث في مجال الطقس والمناخ، عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، أنه بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال؛ ما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

وأوضح، أن البوارح هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانًا تمتد لمنطقة الرياض، خاصة شرقها بفصل الصيف في شهري يونيو ويوليو وأواخر شهر مايو من كل عام، وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

كما توقَّع الحصيني أن تشهد أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، رياحًا وأتربة على العراق والكويت والشرقية وشرق الرياض وجنوب منطقة الرياض، وأن يصل تأثيرها لمنطقة نجران وحتى شرق الباحة وعسير، وشدد على قائدي المركبات توخي الحذر أثناء السفر في الطرق الرابطة بين الرياض والشرقية ودول الخليج.

فيما توقَّع الباحث في مجال الطقس، أن يكون العراق والكويت والشرقية والحدود الإماراتية والقطرية والسعودية وطرق الرياض الشرقية، تحت وطأة الرياح الشمالية النشطة المثيرة للغبار؛ حيث يحدث تطاير للرمال خلال اليومين المذكورين.

وناشد الحصيني، أمانات المدن في المناطق أو من يقوم مقامها، وضع الاحتياطات اللازمة للتقليل من تجمعات الرمال المتوقعة في الطرقات.

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ولفت الحصيني، إلى أن أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة، خاصة المرتفعات منها، تتأثر بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، ومتوقع تمتد لجنوب وجنوب شرق المدينة.

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