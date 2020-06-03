«الأرصاد»: أمطار رعدية في 4 مناطق بالمملكة غدًا الخميس

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الخميس، على 4 مناطق بالمملكة، فيما تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من 5 مناطق أخرى.

جاء ذلك، في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، قالت خلاله، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة.

ووفق «الأرصاد»، ستكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة، فيما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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وتابعت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية.

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