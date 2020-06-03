«آل الشيخ» يبحث مع السفير البريطاني التعاون الثنائي بالمجالات التعليمية

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

واستُعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية بين البلدين الصديقين، وأوليات عمل اللجنة المشتركة في مجال التعليم التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، كما تناول اللقاء أوضاع الطلبة المبتعثين في بريطانيا، والطلبة البريطانيين الدارسين في المملكة، إلى جانب جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية، وإجراءاتها خلال جائحة كورونا، وتجربة الوزارة في التعليم عن بُعد في التعليم العام والجامعي.

شارك في اللقاء محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، وكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمة، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

«هيئة تقويم التعليم» تعلن تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غد الخميس

عن بُعد.. «هيئة تقويم التعليم» تعلن تفاصيل استعدادها للاختبار التحصيلي الفعلي

«الشورى» يوافق على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» بدلًا من «ديوان المراقبة العامة»