إصابات كورونا الجديدة.. 45% سعوديين و55% من جنسيات أخرى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والبالغة 2171 حالة.

وقال العبدالعالي -خلال المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا- إن توزيع الإصابات الجديدة بكورونا، تضمن إصابة 45% من المواطنين و55% لغير السعوديين، 30% من الحالات إناثًا، 70% ذكورًا، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، الأطفال 12%، البالغين 84%.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية .

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