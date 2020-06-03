بدأت أمانة المنطقة الشرقية تركيب فوانيس جديدة لإنارة شوارع محافظة القطيف لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة من نظام ليد (LED). أوضحت الأمانة أن اعتمادها للإضاءة بهذه التقنية الحديثة يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البُعد الحضري في المحافظة، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي، مشيرة إلى أن رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني وقع بهذا الشأن اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، بهدف تركيب 163 ألف فانوس إنارة جديد في عموم محافظة القطيف، لتقنين استهلاك الطاقة للإنارة الخارجية في جميع شوارع محافظة ‫القطيف من خلال تحويلها من نظام الإنارة العادية إلى نظام (LED). إضافة الى التعاون مع "ترشيد" باستبدال 400 فانوس في مدينة القطيف، و350 فانوسا في مدينة سيهات، و280 فانوسا في العوامية، وجاري العمل في باقي مدن وقرى المحافظة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 163 ألف فانوس LED بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.