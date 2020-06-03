ضبط مصنع مخالف في جمعة ربيعة

ضبطت بلدية محافظة بارق، ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بمركز جمعة ربيعة، مصنعا عشوائيا مخالفا، يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، تديره عمالة وافدة. وقال رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، إنه ضمن جهود مراقبي البلدية بمكتب الخدمات في ربيعة، تم ضبط مصنع عشوائي مخالف داخل مبنى متهالك في أحد الأحياء بمركز جمعة ربيعة، يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، وتم إغلاقه فورا، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حياله. مشيرا إلى أنه سيتم إتلاف كل المواد السائلة المضبوطة، ومؤكدا استمرار الجولات الرقابية، وملاحقة كل من يخالف الأنظمة واللوائح البلدية.



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