إزالة مبان آيلة للسقوط في جدة



أزالت أمانة محافظة جدة، اليوم، بعض المباني الآيلة للسقوط بشارع حراء في حي السلامة الشعبي، وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي. أوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ورصدت عددا من المخالفات داخل الحي ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة. أضاف "إزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان". يذكر أن بلدية جدة الجديدة قامت سابقا بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، حيث تم إغلاق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.

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