بلدية الداير تشرك أبناء المحافظة في تصميم الميادين

أعلنت بلدية محافظة الداير أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة تصميم دوار المحافظة، وهم: حنان يحيى المالكي المركز الأول مع شهادة تميز ومبلغ 5000 ريال وهي عضو في فريق الفنون كلمات وألوان بالمحافظة، وصالحة قاسم سليمان المركز الثاني مع شهادة تميز ومبلغ 3000 ريال، والمركز الثالث عزيز يحيى المالكي مع شهادة تميز ومبلغ 2000 ريال، وبينت أنه سيتم تسليم الفائزين مبالغ المسابقة مع الشهادات بمقر البلدية. فيما ثمن رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور للمشاركين مساهمتهم وتفاعلهم مع المسابقة، موضحا أن الهدف منها هو إشراك المجتمع في تصميم جمالي لمدخل المحافظة يتسم بالتراث المعماري والزراعي الذي تشتهر به، موضحا أن أغلب المشاركات كانت متميزة وحظيت بتقدير اللجنة لكن الاختيار في النهاية لن يصب إلا في صالح الثلاثة الأوائل، بينما البقية سيحظون بشهادات شكر وتقدير نظير اجتهادهم ومشاركتهم.



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