السعودية اليوم / الحكومة المصرية :الإعلان عن خطة عودة الصلاة بالمساجد والأنشطة الرياضية والطيران الأسبوع المقبل



القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

استعرضت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد ، بأنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

وأشار سعد إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، وجهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.

وأوضح أنه تم ايضا عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات

//انتهى//

22:46ت م

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القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واساستعرضت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا "، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد ، بأنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.وأشار سعد إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، وجهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.وأوضح أنه تم ايضا عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، واستعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.//انتهى//22:46ت م0233

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