السعودية اليوم / بلدية الخرج تغلق مطاعم بمدينة السيح لمخالفات صحية



السيح 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم ، ثلاثة مطاعم في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، خلال حملة رقابية مكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيقها الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد ، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

وأفاد بمصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وأهاب المهندس الزيد ، بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

22:19ت م

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السيح 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم ، ثلاثة مطاعم في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، خلال حملة رقابية مكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيقها الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد ، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .وأفاد بمصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.وأهاب المهندس الزيد ، بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //22:19ت م0225

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