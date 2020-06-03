السعودية اليوم / المفوضية الأوروبية تخفض مستوى خطورة كورونا المستجد



بروكسل 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل تخفيض درجة خطورة

ويتضمن سلم المخاطر الخاصة بتفشي الأوبئة أربع درجات.

وسيكون للقرار آثار اقتصادية وصحية واسعة بسبب تأثيره على نفقات الشركات في إعادة النشاط التجاري بالكامل وسلامة العمال.

وقالت المفوضية الأوروبية: "إن القرار اتخذ بعد التشاور مع العلماء ومع منظمة الصحة العالمية وبموجب ضوابط الاتحاد الأوروبي ، يمكن للفيروس من المستوى 3 أن يسبب مرضًا بشريًا شديدًا ويمثل خطرًا جديًا على العمال ؛ قد يمثل خطرًا للانتشار في المجتمع ، ولكن هناك عادةً علاج وقائي فعال".

// انتهى //

22:09ت م

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بروكسل 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسقررت المفوضية الأوروبية في بروكسل تخفيض درجة خطورة كورونا المستجد من أربعة إلى ثلاثة ما يسمح بهامش أفضل للشركات والمؤسسات في التعامل مع التدابير الصحية والوقائية.ويتضمن سلم المخاطر الخاصة بتفشي الأوبئة أربع درجات.وسيكون للقرار آثار اقتصادية وصحية واسعة بسبب تأثيره على نفقات الشركات في إعادة النشاط التجاري بالكامل وسلامة العمال.وقالت المفوضية الأوروبية: "إن القرار اتخذ بعد التشاور مع العلماء ومع منظمة الصحة العالمية وبموجب ضوابط الاتحاد الأوروبي ، يمكن للفيروس من المستوى 3 أن يسبب مرضًا بشريًا شديدًا ويمثل خطرًا جديًا على العمال ؛ قد يمثل خطرًا للانتشار في المجتمع ، ولكن هناك عادةً علاج وقائي فعال".// انتهى //22:09ت م0224

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